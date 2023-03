Sabato fischia Tremolada

Paride Tremolada della sezione di Monza è l’arbitro di Reggiana-Entella. Gli assistenti sono Marco Ceolin di Treviso e Ivan Catallo di Frosinone, il quarto uomo Luca De Angeli di Milano. I precedenti con la Reggiana sono diversi anche perché è considerato uno dei migliori direttori della categoria. I più recenti sono Reggiana-Rimini dello scorso 26 novembre (2 a 0 con reti di Lanini e Montalto e appena 3 ammoniti, Cremonesi per i granata) e il derby col Modena del 6 settembre (1 a 1, reti di Ogunseye e Neglia, ammoniti Contessa, Cigarini e Sciuadone, solo Marotta per i canarini). E’ un direttore che ‘lascia correre’ e che cerca di non spezzettare il gioco.