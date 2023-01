Sabato fischierà Centi

Ad arbitrare la partita che domenica vedrà la Reggiana a Montevarchi per affrontare il San Donato Tavarnelle (inizio alle 14,30) sarà Matteo Centi della sezione di Terni, coadiuvato da Emilio Micalizzi di Palermo e Giovanni Dell’Orco di Policoro, mentre il ‘quarto uomo’ sarà Gerardo Simone Caruso di Viterbo. Il direttore di gara umbro ha già incontrato la Reggiana in passato e il precedente risale all’annata in Serie D, post fallimento, quando i granata vinsero 2 a 1 a San Marino grazie a una doppietta di Giuseppe Ponsat. Come spesso succede durante le sue partite anche in quell’occasione volarono parecchi cartellini (8 gialli e l’espulsione di Gremizzi) trend confermato dalle medie che parlano di quasi 5 ammonizioni a partita. A tal proposito, ieri il giudice sportivo ha notificato la squalifica per una giornata di Abdoul Guiebre, mentre è entrato in diffida Jacopo Pellegrini. Vista la momentanea assenza di Adriano Montalto, l’attaccante dovrà quindi stare attentissimo a non commettere ingenuità almeno nelle prossime due partite ravvicinate. L’ultimo giallo rimediato per ‘simulazione’ è frutto di una valutazione errata dell’arbitro Frascaro di Firenze, ma la sostanza non cambia.

Francesco Pioppi