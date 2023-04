Sakota: "Alla fine siamo crollati" Per la guardia si teme la distorsione

di Elisabetta Grassi

Coach Dragan Sakota è amareggiato: "Avevamo preparato bene la partita e l’abbiamo condotta per 35 minuti, poi negli ultimi 5 minuti siamo crollati. Abbiamo risentito delle tre partite giocate in una settimana con un organico minimo, che ora si è ulteriormente ridotto con l’infortunio di Vitali".

Sulla situazione sanitaria del numero 13 biancorosso è l’addetto stampa Davide Draghi a dare un ragguaglio: "Dai primi accertamenti si tratta di una distorsione al ginocchio e sembra una cosa seria. Ci auguriamo che non sia così, verrà valutata domani". Sakota inoltre dice: "Abbiamo lottato contro una squadra fisica, ma perdiamo giocatori in ogni partita e ora abbiamo un serio problema a livello di guardie. Doiuf è cresciuto molto e poi va tenuto conto che per 28 giorni ha fatto il Ramadan". Sulla penalizzazione di Varese aggiunge: "Se cambiasse la classifica sarebbe ulteriormente scombinato un campionato che ha già avuti fin troppi scossoni".

Artur Strautins: "Brescia negli ultimi 5 minuti ha fatto tanti punti, è stata una brutta partita negli ultimi istanti. Dobbiamo reggere per 40 minuti e vincere a Sassari e con Trento".

Non si arrende la presidente biancorossa Veronica Bartoli: "Sapevamo che sarebbe stata una partita intensa. Brescia punta ai playoff. L’infortunio di Vitali ha condizionato l’equilibrio del match, perché stava tenendo bene Della Valle e poi abbiamo commesso troppi errori ai tiri liberi".