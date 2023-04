Sakota: "Brutta gara ma contava vincere"

"La partita? È stata brutta ma abbiamo vinto e questo è quello che conta". Esordisce con un sano pragmatismo, Osvaldas Olisevicius. "Era una gara importante e sul -13 ho detto agli altri di non mollare, me lo ero prefissato anche per me stesso, fin dall’inizio, di crederci fino alla fine ed è arrivata una grande rimonta. Le mie due triple nel finale? Quando segno sono felice, ma poi tutta la squadra ha preso fiducia e questo è importante. Sono contento perché, giocando da ala grande, sono riuscito ad essere efficace". Microfono a coach Dragan Sakota. "Devo fare le congratulazioni ai ragazzi e ai tifosi che ci hanno sostenuto dall’inizio alla fine. Scafati ha giocato una partita di grande intensità difensiva e, unita alla pressione sul match, ci ha creato qualche difficoltà. All’intervallo ho detto che non mi importava come, poteva essere anche la partita più brutta del mondo, ma contava solo vincere. Ci siamo sbloccati nei momenti decisivi e alla fine ho fatto solo piccoli cambiamenti perché si era creata una chimica che funzionava. L’ultima azione sul 63-63? L’idea era di fare un isolamento e provare ad attaccare il ferro o cercare un fallo ma Senglin è stato ben raddoppiato. La chiave nell’ultimo quarto sono state le palle recuperate che hanno messo la pressione su di loro. Il grande rischio, invece, è stato forzare gli ultimi 15’ e nel supplementare in difesa, con rotazioni ridotte, ma era un match da dentro o fuori e dovevamo rischiare". Molto amareggiato il coach di Scafati, Pino Sacripanti. "Siamo andati avanti di tanto nel punteggio poi abbiamo avuto un periodo in cui è aumentata l’intensità difensiva di Reggio e abbiamo buttato via troppi palloni. Il supplementare si è deciso su episodi e la Unahotels è stata più cinica e lucida".

Cesare Corbelli