"Non possiamo dire che non ci abbiamo provato – esordisce Dragan Sakota in sala stampa – abbiamo dato tutto e abbiamo avuto un ottimo momento a cavallo tra terzo e ultimo quarto; purtroppo non siamo stati in grado di concretizzare meglio la nostra azione. In particolare dovevamo avere la forza di contrastare quel momento in cui la Virtus ha fatto quattro o cinque attacchi consecutivi ottenendo sempre rimbalzi d’attacco. Siamo stati punti dalla loro stazza sotto canestro non si possono concedere 22 rimbalzi. E’ chiaro che soffriamo le squadre più attrezzate, con l’arrivo di Lee speriamo di poter fare meglio". A proposito del nuovo arrivo Sakota dice: "l’ho scelto per proteggere il ferro, e dare forza a rimbalzo. Difesa e stoppate sono caratteristiche che lui ha avuto costanti nella sua carriera".

Ora arriva la pausa e Sakota la benedice: "E’ finito il periodo tosto del calendario. La salvezza ce la giochiamo da ora in poi, e dobbiamo farci trovare prontissimi quando si tornerà in campo. Di queste ultime cinque partite l’unico rammarico è a Brindisi, due minuti fuori dal piano gara ci sono costate la vittoria". Realistica l’analisi del match di Momo Diouf: "Ci abbiamo provato fino all’ultimo, ma sotto canestro abbiamo subito la loro fisicità, e questa è stata la chiave del match. Mi sto allenando sempre più duro perché so di poter essere utile alla squadra, e voglio farmi trovare pronto. Una gara come questa ha fatto vedere che devo ancora crescere molto".

"Abbiamo giocato la migliore partita possibile nelle condizioni in cui ci troviamo -afferma il tecnico ospite, Sergio Scariolo – Reggio è stata brava a tornare a contatto per suoi meriti, ma siamo stati capaci di fermare la loro azione. Devo dire però che l’Unahotels negli ultimi tempi è cresciuta".

Lo sponsor Unahotels avrebbe voluto festeggiare meglio la sua giornata, ma il direttore generale dell’azienda, Fabrizio Gaggio ritiene comunque un "motivo di orgoglio festeggiare finalmente l’Unahotels day al PalaBigi. Ilfuturod ella sponsorizzazione? Sono questioni che vanno discusse su più tavoli. Ma la sponsorizzazione ci dà grande soddisfazione, non posso dare conferme al momento, ma è una cosa a cui teniamo molto".

Gabriele Gallo