Sakota espulso, parla Fucà: "Partita solida Decisiva la difesa"

Con Dragan Sakota espulso per somma di falli tecnici tocca al suo vice, Federico Fucà, commentare il blitz biancorosso a Trieste: "Siamo ovviamente molto soddisfatti – esordisce il tecnico bolognese - perché è stato fatto un passo avanti; siamo però consapevoli che abbiamo ancora tanto da fare per uscire da una situazione non facile. Tuttavia siamo contenti perché abbiamo fatto una partita solida, specie in difesa, e per il fatto che siamo stati bravi a reagire ai momenti di difficoltà accusati. Adesso – aggiunge Fucà - ci prendiamo 24 ore di riposo poi ci focalizzeremo sulle cose da migliorare. Ci restano otto finali nelle quali dobbiamo scendere in campo con l’idea di dare il massimo e vincere il più possibile. Faccio i complimenti ai ragazzi, perché vincere in trasferta era importante e tutti hanno dato un bel contributo. Siamo stati bravi anche a usare la nostra fisicità, perché metterla in pratica aumenta la durezza difensiva e se ti vuoi salvare questo è un aspetto fondamentale".

Il biancorosso migliore in campo, Senglin, sintetizza così il successo ottenuto: "Davvero una grande vittoria; avevamo bisogno di due successi di fila, adesso ne servono altri. Siamo contenti ma non abbiamo tanto tempo per festeggiare, dobbiamo concentrarci sui prossimi match".

Osvaldas Olisevicius afferma di essere "molto contento per questa vittoria, perchè abbiamo mostrato carattere e personalità in un match davvero tosto e duro. Sono felice per i miei compagni, per il lavoro che stiamo facendo, ma anche per i nostri tifosi che ci stanno continuando a sostenere. Abbiamo dimostrato di poter competere, adesso dobbiamo continuare su questa strada".

Comprensibilmente soddisfatto anche il ds biancorosso, Filippo Barozzi: "Una bella vittoria, che ci voleva, importante per l’obiettivo salvezza anche se la corsa è molto lunga. Sotto il profilo tecnico la differenza l’ha fatta la difesa corale e la scelta precisa di battezzare al tiro i loro lunghi, nonchè la percentuale da 3 nel secondo tempo, oltre il 50%. Ottimi anche la personalità e il cuore che i ragazzi hanno messo nel finale".

Gabriele Gallo