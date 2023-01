Sakota: "Grande opportunità, bisogna crederci"

Un esame probantissimo, con un pronostico da ribaltare, e alcune promesse da mantenere verso un pubblico chiamato a raccolta per sostenere la squadra. Così il coach dell’Unahotels, Dragan Sakota, ha preparato l’ambiente in vista dell’odierna sfida. "Siamo tutti consapevoli della grossa differenza d’organico e di ambizioni che c’è tra noi e Milano – ha affermato il tecnico serbo - ma allo stesso tempo il campionato italiano ci ha spesso e volentieri riservato grandi sorprese e quindi anche noi dobbiamo credere nella possibilità di fare una grande impresa e provarci con tutto noi stessi. Il calendario ci mette infatti di fronte nelle prossime quattro partite a due squadre di Eurolega in casa, l’Armani e la Virtus Bologna, e due trasferte molto insidiose; dobbiamo imparare a giocare contro le "big" – ha sottolineato Sakota - a competere con loro, provando a sfruttare queste partite come una grande opportunità per ribaltare i pronostici. Mi farebbe piacere – e qui è arrivato l’appello ai tifosi - disputare questo match davanti ad una bella cornice di pubblico e renderla orgogliosa con una prova dove daremo tutto noi stessi e mostreremo miglioramenti, indipendentemente dal risultato". Sulla sponda meneghina è l’assistente di Ettore Messina, Mario Fioretti a parlare dell’incontro: "Reggio ha vinto due delle ultime tre gare, il suo gioco ruota molto attorno a Cinciarini, su cui sarà necessario produrre uno sforzo supplementare. L’addizione di un secondo ball-handler come Senglin li renderà ancora più pericolosi. Noi dovremo prestare grande attenzione alla versatilità dei loro lunghi, senza farci condizionare dal fattore campo che come sempre al PalaBigi sarà un fattore".

La partita di questo pomeriggio sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports. Ci sono ancora biglietti disponibili per una gara di importanza capitale per la truppa biancorossa: i tagliandi sono acquistabili online su Vivaticket fino all’inizio della partita,; allo "stoRE" di piazza Prampolini sino alle 13 di oggi, alla biglietteria del Palabigi a partire dalle 16.45.

Gabriele Gallo