Sakota: "La squadra è stata grandissima"

Felice e, al contempo, preoccupato, il coach biancorosso Dragan Sakota: "Abbiamo conquistato una grande vittoria di squadra ma il nostro pensiero va a Anim che si è infortunato in un momento così importante. La chiave del successo è stato riuscire a contenere i loro attacchi in transizione e abbassare le loro percentuali da 3 punti. Poi è stato importante anche aver segnato tanti liberi soprattutto nel finale. E’ un successo fondamentale per noi perché i risultati delle altre squadre ci dicono che non si possono fare previsioni. Se mi chiedete qual è la quota salvezza, a questo punto non so più rispondere".

CLASSIFICA SERIE A: Virtus Bologna 38, *Milano e Tortona 34, Sassari 30, Varese 28, *Brindisi, Venezia e Trento 26, Pesaro 24, Brescia 22, Trieste e Treviso 20, Unahotels e Napoli 18, Verona e *Scafati 16.

*Una partita in meno