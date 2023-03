Sakota non si rifugia negli alibi "Loro hanno tirato meglio"

Il volto di Dragan Sakota è quello dell’amarezza: "Era un match importante per entrambe le squadre – esordisce – ma forse un po’ di più per noi, e si è risolto all’ultimo, in un singolo possesso, in un fischio. Tra l’altro sembra che al momento dell’ invasione sul tiro libero il primo giocatore a entrare sia di Verona, ma nel caso avremmo avuto semplicemente una chance in più. In generale la partita è stata contrassegnata dai tiri da 3 che la Tezenis ha segnato in momenti importanti, ai quali non siamo riusciti a replicare. Peccato anche per i tre liberi concessi quando avevamo l’inerzia dalla nostra, che hanno rimesso il punteggio a nostro sfavore e dato avvio alla girandola di liberi e falli sistematici. La chiave della gara? Loro hanno avuto migliori percentuali dalla lunga e noi invece sbagliato dei tiri aperti. Siamo stati bravi a fermare il loro contropiede e contenerli a rimbalzo offensivo, ma i loro giocatori, in fiducia, hanno segnato, i nostri, non in fiducia, hanno sbagliato. Comunque non abbiamo altra scelta che continuare a lottare. La strada è difficilissima ma non molliamo, e non dobbiamo darci per vinti".

Alessandro Dalla Salda è estremamente realista nell’analizzare la sconfitta biancorossa: "Non siamo riusciti a invertire il trend. Non manca l’impegno, ma la squadra non riesce mai ad essere concreta, determinata, lucida nei momenti più importanti; che poi sono quelli che contano per portare a casa le vittorie. Dobbiamo però subito guardare avanti, dieci gare sono tantissime ma abbiamo il dovere di credere in una salvezza che oggi è lontanissima ma che si può ancora conquistare". Deluso pure Sacar Anim: "Una sconfitta pesante, decisa purtroppo da episodi non a nostro favore in un finale convulso. Purtroppo non siamo riusciti a concretizzare il lavoro che facciamo in settimana in allenamento. Ma non abbiamo altra scelta che continuare a lottare per invertire la rotta".

Gabriele Gallo