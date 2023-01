Sakota ordina: "Combattere fin dal primo minuto"

Un segnale forte, una scossa di quelle vere e non un fuoco di paglia come si è rivelato essere il successo con Pesaro. In questo senso oltre che dai giocatori - che restano i primi imputati - ce lo aspettiamo anche dalla guida tecnica che al momento non sembra aver trasmesso la giusta energia al gruppo e nemmeno il senso di urgenza. Il bilancio dall’arrivo di Sakota è infatti impietoso, perchè con il tecnico serbo al volante, tra campionato e Champions, la Pallacanestro Reggiana conta sei sconfitte in sette partite: una media inferiore persino a quella tenuta da Menetti (4 vinte e 9 perse). Una roba da brividi. È vero che con l’Aek era appena arrivato e che, così come con Venezia e Bonn ha diretto le operazioni Fucà, ma ‘l’effetto novità’ non si è praticamente mai visto.

"Come ormai ben sappiamo, ogni partita da qui alla fine è per noi importante, indipendentemente dall’avversario che ci ritroveremo di fronte - queste le parole di Dragan Sakota - Il calendario ci metterà alla prova con una serie di sfide contro top team di questa Serie A, a partire da Trento, ma noi non abbiamo altra chance che quella di provare a portare a casa la vittoria. Chiaramente, per farlo dobbiamo esprimere un basket completamente differente da quello che abbiamo mostrato l’ultimo match. Dobbiamo essere pronti a combattere fin dal primo minuto e non disunirci nelle difficoltà. Trento sta facendo molto bene in campionato fino ad ora, sono una squadra fisica e con giocatori di personalità, guidata da un coach molto esperto".

Le chiavi potranno essere la difesa dell’area e il controllo dei rimbalzi contro una squadra che è la prima della Serie A in questo fondamentale.

La terna designata per l’incontro sarà invece composta da Baldini, Perciavalle e Nicolini e il match odierno sarà in esclusiva streaming su Eleven Sports.

Francesco Pioppi