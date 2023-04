Sakota: "Restiamo concentrati" Miky: "Ora sotto con Tortona"

di Elisabetta Grassi

Coach Dragan Sakota nel post vittoria casalingo contro la Nutribullet ha offerto questa lettura della partita alla stampa che lo attendeva: "Voglio innanzitutto fare le congratulazioni allo staff tecnico, ai giocatori e ai nostri tifosi che non ci abbandonano mai. Ai ragazzi nello spogliatoio però ho detto che non abbiamo ancora fatto nulla. Dobbiamo stare concentrati per sigillare la salvezza". Sull’assenza di Anim, infortunato gravemente per la rottura del tendine di Achille e out per tutto il finale di stagione, ha aggiunto: "Ci è mancato il suo lavoro nel marcare Banks, ma abbiamo trovato grande fiducia in attacco e questo ci ha consentito di vincere. Soprattutto nel primo tempo abbiamo sofferto sul pick and roll, poi all’intervallo abbiamo messo a posto anche questo aspetto. Certo siamo in difficoltà con le rotazioni, perché sono diverse le situazioni di giocatori non in ottime condizioni fisiche, anche Lee, che non è al top, ci ha dato comunque minuti preziosi. In una settimana dove abbiamo tre partite da giocare questo conta per recuperare energie. Ci abbiamo messo molto tempo ad allinearci come squadra, ma ora abbiamo trovato la giusta chimica".

Michele Vitali ha aggiunto la sua opinione sulla terza vittoria consecutiva: "Era una partita fondamentale, lo sapevamo. Venivamo da buon momento e volevamo confermarci. Siamo partiti forte, loro non hanno mai mollato, ma abbiamo tenuto il controllo della partita. Il pubblico ci ha dato grande carica. C’è stata coesione, questo ha contato". Sulla penalizzazione di Varese: "Non guardiamo agli altri, teniamo il destino nelle nostre mani". Sulla situazione infortuni: "Anche io ho avuto problemi e ho fatto di tutto per farmi trovare pronto per giocare che fossero 3 o 30 minuti. Mancano 3 partite, domani siamo già qua per preparare il match contro Tortona, che è una squadra molto attrezzata".