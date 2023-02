Sakota saluta 4 giocatori: vanno in Nazionale

La sosta per le Nazionali toglierà a Dragan Sakota quattro giocatori: Momo Diouf, Arturs Strautins, Mikael Hopkins e Beka Burjanadaze rispettivamente impegnati con Italia, Lettonia, Ungheria e Georgia.

A fare ‘notizia’ è quindi l’assenza di Osvaldas Olisevicius dalla lista diramata dal commissario tecnico della Lituania. Precisiamo: ‘Osi’ non sta facendo un campionato all’altezza di quello precedente (che non a caso gli aprì per la prima volta le porte della selezione baltica), ma trattandosi di ‘finestre’ nel corso della stagione regolare - a cui non partecipano mai gli assi della Nba e molte volte nemmeno quelli dell’Eurolega - fino a una decina di giorni fa la stessa Pallacanestro Reggiana era abbastanza convinta di ‘perderlo’ in queste settimane.

Egoisticamente, pensando solo all’orticello biancorosso, meglio così. Il tiratore della Unahotels potrà infatti proseguire il suo cammino di recupero, dando continuità al lavoro svolto agli ordini del tecnico serbo e preparandosi al meglio per la partita con Verona.

A tal proposito il club biancorosso ieri ha reso rende noto che sarà disponibile un servizio di trasferimento in pullman andata e ritorno comprensivo di biglietto di gradinata non numerata nel settore ospiti dell’AGSM Forum.

I pacchetti ‘biglietto + pullman’ si possono acquistare per 18 euro (intero) oppure a 13 (ridotto) dedicato agli Under 16 e agli Over 65. Pacchetti acquistabili allo ‘Store’ di piazza Prampolini (aperto martedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 19) oppure in sede in via Martiri della Bettola (dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19). L’ultimo giorno utile per acquistare il pacchetto è giovedì 2 marzo (entro le 19). I pullman partiranno alle 15 dal parcheggio del centro commerciale ‘L’Ariosto’ in viale Rodolfo Morandi 16.

Per ulteriori informazioni sono a disposizione l’indirizzo mail [email protected] ed il numero di telefono degli uffici biancorossi: 0522287950.

