Sakota: "Se saremo sempre così solidi potremo farcela"

Dragan Sakota sa che la strada è ancora lunga, ma è contento per il successo ottenuto.

"Desidero prima di tutto ringraziare i ragazzi e il nostro meraviglioso pubblico - esordisce il coach Unahotels - che ci ha sostenuto dal primo istante. Da quando sono qua era veramente il primo match da vita o morte e anche il primo dove avevamo i favori del pronostico, vincerlo è stato importantissimo". Ad avviso del tecnico serbo la chiave della vittoria è stata la difesa: "Abbiamo avuto il giusto approccio al match e fin dalle prime battute una grande aggressività, specie difensiva; non abbiamo concesso loro tiri aperti e poi, in corso d’opera, siamo riusciti ad adeguarci anche a Williams che per un po’ ci ha fatto soffrire". In merito a una ipotetica tabella salvezza Sakota è categorico: "Tutte le volte che ho fatto calcoli, qualcosa li ha sempre scombinati, quindi preferisco non farne. Mettiamola così, se le vinciamo tutte, ci salviamo di sicuro. Ma a parte le battute sicuramente ci servirà una vittoria in trasferta e contro il pronostico".

Secondo l’allenatore slavo i passi avanti mostrati contro i partenopei dovranno essere una costante perché: "La solidità è tutto. E’ un periodo che ci stiamo allenando bene e infatti nelle ultime gare comunque non abbiamo mai mollato. Se avremo sempre continuità e consistenza, potremo pensare di vincere partite che ci vedono partire sfavoriti". Si è vinta la battaglia a rimbalzo, merito dei tanti minuti che Hopkins gioca da 4? "Con gli ultimi aggiustamenti – risponde Sakota – siamo sicuramente più forti sotto canestro. Per prendere rimbalzi però bisogna prima far sbagliare gli avversari. Per questo tutto parte dall’intensità difensiva. Dovremo poi imparare a perdere meno palloni, soprattutto consecutivi". Felice anche Jeremy Senglin, la cui "verve" è stata fondamentale.

"Una sconfitta avrebbe quasi definitivamente compromesso il nostro cammino – commenta l’esterno Usa – per questo l’obiettivo era dare tutto di noi stessi per vincere, e ce l’abbiamo fatta. La chiave della vittoria è stata l’aver limitato il potenziale offensivo della Gevi; abbiamo tolto loro il comfort di poter segnare facilmente, restando uniti e difendendeno durissimo".

Gabriele Gallo