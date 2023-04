Sakota: "Siamo pronti a lottare". Basterà?

di Francesco Pioppi

Se questo campionato fosse un film, il finale più romantico per i colori biancorossi vedrebbe Cinciarini esultare a Sassari per una vittoria salvezza a distanza di 8 anni dal trauma scudetto.

Il momento però impone di restare con i piedi ben ancorati a terra, perché oggi alle 17,30 la Unahotels dovrà vedersela con una squadra molto forte e che davanti al proprio pubblico non perde dal 2 gennaio (con Brescia, all’overtime). Di eroi all’orizzonte però, ahinoi, non ne vediamo. E quindi speriamo innanzitutto che il nuovo acquisto, Andre Jones, possa dare una mano e suturare almeno in parte le ferite provocate dagli infortuni di Anim e Vitali: due assenze devastanti per gli equilibri di squadra. La guardia di origine americana, ma di passaporto slovacco ha già svolto 3-4 allenamenti con il resto della ciurma e messo in mostra buone doti offensive che faranno certamente comodo. A preoccupare però sono soprattutto le soluzioni difensive, al cospetto di una squadra che trova la via del canestro con facilità (84, 8 punti di media, secondo miglior attacco della Serie A dietro i 91 pt di Varese) e ha in Dowe e Gerald Robinson due esterni di primissimo livello. Per strappare due punti che avvicinerebbero moltissimo la truppa di Sakota alla salvezza servirà quindi una partita perfetta. Simile a quella, per capirci, che i biancorossi sono riusciti a fare a Varese alla vigilia di Pasqua, nonostante alcune fischiate arbitrali da mettersi le mani nei capelli e che oggi speriamo di non vedere.

Un altro spauracchio è Bendzius, questo ‘quattro’ di 207 cm dalla mano fatata che viaggia col 44,8% da 3 e segna 14 punti di media ogni volta che si allaccia le scarpe. Non finisce spesso nei titoli di giornale, ma è un sicario di primissimo livello e di scuola lituana, quindi ci sembra superfluo aggiungere altro. Ultimo, ma non per importanza, Jamal Jones che già nella finale di Europe Cup col Bahcesehir fece malissimo a Reggio con il tiro da fuori e il suo atletismo.

"Dopo una settimana di lavoro intenso siamo impegnati sul campo della squadra attualmente al quinto posto in classifica, a dimostrazione della loro solidità e continuità di rendimento - le parole di Sakota alla vigilia - Nutro grande rispetto della Dinamo, del loro modo di giocare e dell’esperienza di coach Bucchi e dei suoi atleti. È una sfida dura per noi, ma vogliamo fare il nostro meglio per provare a conquistare la vittoria. Abbiamo due partite davanti, ne affrontiamo una alla volta con la consapevolezza che almeno un successo è necessario per tenere viva la possibilità di conquistare la salvezza. Nel finale contro Brescia abbiamo pagato, nella situazione di emergenza in cui siamo, il terzo impegno nel giro di una settimana. Ora abbiamo recuperato le energie e siamo pronti a lottare".

Sarà anche l’ultima partita di Giacomo Devecchi davanti al proprio pubblico, visto che il capitano – 17 anni con la Dinamo – ha annunciato il ritiro proprio pochi giorni fa. ‘Rovinargli’ la festa farebbe sempre parte del lieto fine di cui sopra, ma è inutile farsi illusioni. Meglio iniziare difendendo forte, poi si vedrà.