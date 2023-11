Sale l’attesa per la sfida sotto la Ghirlandina. Bruciati in poche ore 925 ticket per gli ospiti

Continua a salire l’attesa per il ‘derby del Secchia’. Con la prevendita per la gara di sabato che è iniziata ieri mattina – e che vedrà la Reggiana impegnata al ‘Braglia’ a partire dalle 14 - sono infatti già stati venduti ben 3131 biglietti, di cui 925 nel settore riservato agli ultras granata che dovrebbe ospitarne circa 3300. Va sottolineato che la prevendita per i tifosi reggiani proseguirà solo fino alle 19 di venerdì. Il circuito di riferimento online è come di consueto ‘Vivaticket’ e va specificato che l’acquisto è consentito esclusivamente ai possessori della ‘Reggiana Card’. Il costo del singolo tagliando è di 20 euro. Nel frattempo il giudice sportivo ha notificato la quarta ammonizione a Luca Cigarini che entra così in diffida. Al prossimo cartellino giallo ricevuto il forte centrocampista della Reggiana sarà costretto a restare ai box per scontare una giornata di squalifica.