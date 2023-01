Salerno troppo forte per la Padana

Sconfitta casalinga per la Casalgrande Padana (12) nella prima giornata di ritorno di A1 femminile. Al PalaKeope le bianco-rosse (Asia Mangone in foto) cedono 35-24 alla pluridecorata Jomi Salerno (21), seconda della classe e fresca di vittoria in Supercoppa. Reggiane avanti sul 5-4 dopo 10’ poi le ospiti prendono saldamente in mano le redini dell’incontro. Nelle fila casalgrandesi la miglior marcatrice è Furlanetto (6 reti), seguita da Franco (5), Mangone e Orlandi (4).

Serie B maschile – Perde la vetta la Pallamano Secchia Rubiera (18), sconfitta 27-26 al PalaBursi da Carpi (16); al comando, ora, c’è un’altra reggiana: i Marconi Jumpers Castelnovo Sotto (19) passano 36-16 sul campo del Ferrara United (4) e guardano tutte le rivali dall’alto. Sale in zona playoff la Modula Casalgrande (17), solitaria al quarto posto grazie al 38-33 sul campo del Carpine (16), mentre lo Sportinsieme Castellarano (4) cede in casa 31-25 al Rapid Nonantola (10).