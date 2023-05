Salmi riparte dal Cittadella Tagliafierro saluta il Santos

La stagione 2022-2023 non si è ancora conclusa, ma ci sono già i primi movimenti soprattutto per quanto riguarda le panchine. In Eccellenza il Cittadella Vis Modena ha annunciato il ritorno di Francesco Salmi, che prende il posto di Stefano Paraluppi che aveva preso il timone della squadra negli ultimi 4 turni. Salmi in carriera ha lavorato anche con Scandianese, Castellarano, Correggese, Lentigione e nelle giovanili della Reggiana. Al Cittadella confermato il diesse Bob Fantazzi.

In Prima categoria lo United Carpi ha scelto per i playoff mister Cristian Borghi, anche ex Fabbrico, che prende il posto di Samuele Santini.

In Seconda si è dimesso al Santos Andrea Tagliafierro, che era alla guida dei biancoblù da 4 anni. "Dopo questi anni", spiega Tagliafierro, "credo di aver chiuso un ciclo. Ringrazio questa realtà per tutte le stagioni che ho vissuto qui prima da giocatore e poi da tecnico". Nelle prossime ore verrà annunciato il sostituto.

Poi due conferme. In Promozione il BaisoSecchia conterà ancora su Paolo Lodi Rizzini (nella foto). Aveva molte richieste dalla categoria, ma il grande legame instaurato con Baiso ha fatto la differenza. Restando in montagna, nonostante la retrocessione in Seconda categoria il Real Casina ha già confermato Alessandro Ferrari, che proprio anni fa guidò i biancorossi alla vittoria del campionato di Seconda.

g.m.