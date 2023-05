Sammartinese da urlo ventitrè anni dopo

di Federico Prati

Sette maggio 1989, sette maggio 2023. La combinazione astrale non si poteva mancare e la Sammartinese ha riconquistato nella stessa data il campionato di Prima categoria in una stagione che ha visto protagoniste i team della Bassa reggiana. All’epoca al timone c’era Marcello Rossi, mentre quest’anno è toccato ad un altro big come Mauro Reggiani, ex giocatore neroverde ai tempi dell’Eccellenza e da un biennio ritornato alla guida della Prima squadra con cui ha festeggiato nel girone di ritorno le 100 panchine. "Annata da incorniciare con un gruppo straordinario che ha saputo rialzarsi nelle difficoltà anche grazie a qualche seduta di mental coach – spiega mister Mauro Reggiani. – La svolta? Nel girone di ritorno il ko con lo United Carpi ci ha dato ancora più forza e siamo riusciti a fare 38 punti (8 successi di fila, ndr). E’ il coronamento di un percorso biennale, partito con un gruppo giovanissimo di tanti sammartinesi su cui abbiamo inserito elementi di valore che hanno saputo cementarsi e creare il mix vincente. Certamente dal punto di vista personale è una grande soddisfazione aver riportato la Sammartinese dove merita e dedico questo successo a tutta la dirigenza che ci è sempre stata vicina". Compresi gli storici come l’ex presidente Andrea Battini e il tuttofare Giuliano Catellani. Gli oscuri presagi si erano addensati una settimana fa quando il pari interno con la già retrocessa Solarese aveva fatto rimandare la festa e caricato di tensione l’ultimo impegno contro il Veggia.

L’anno scorso, di questi tempi, i neroverdi riuscivano a salvarsi all’ultima giornata contro la Madonnina grazie ad un acuto del bomber Ligabue e di Orrero, rimasto in rosa anche in questa annata. L’escalation in un solo anno solare si è completata grazie ad un altro puntero di razza come Zogu, rientrato in neroverde la scorsa estate, che ha siglato una tripletta nella delicata trasferta di Salvaterra contro il Veggia, toccando quota 19 centri stagionali nonostante una frattura al naso che gli ha fatto saltare alcune partite, costringendolo poi a giocare mascherato. Nonostante 4 big squalificati, la Sammartinese ha mantenuto la calma e ha messo tutti d’accordo centrando la vittoria davanti ad oltre 200 tifosi scatenati, regalandosi una categoria importante che mancava ormai dalla stagione 199697 all’ombra della Rocca.

Finirà negli annali anche il match d’andata col Maranello riacciuffato all’ultimo istante grazie ad una rete in mischia del guardiano Neviani, uno dei big rientrati alla base da qualche stagione assieme col capitano Semellini. E’ il classico coronamento di un periodo di crescita per il club del presidente Venturelli e il sintetico neroverde di via Mondiali dell’82, recentemente rigenerato, merita quanto meno un palcoscenico di Promozione.