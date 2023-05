Sammartinese e Guastalla, festa rimandata

Festa Promozione rimandata per Sammartinese e Guastalla. Urlo di gioia strozzato in gola per i neroverdi riagguantati (1-1) al 95’ dalla matricola Solarese comunque retrocessa con 90’ di anticipo. Locali avanti grazie al diagonale di Okpebholo e più volte vicini al raddoppio, ma ridotti in dieci per il doppio giallo al regista Saturno, out per la trasferta di Salvaterra contro il Veggia. Secco tris casalingo per il Guastalla ai danni della Virtus Libertas, attualmente fuori dai play-off dopo il sorpasso del San Prospero Correggio, ma il contemporaneo poker del Luzzara (double di Gualtieri, sigilli di Tinterri e Kpalobi) che condanna alla retrocessione il Real Casina non fa stappare lo spumante ai boys di mister Cani. Per i rossoblù in buca Mezzana, Garimberti e bomber Allai. Un penalty a 15’ dal gong insaccato da Cilloni e guadagnato da Kessabi firma il blitz del Quattro Castella al "Borelli" nell’equilibrata sfida con la Virtus Correggio che consegna terzo posto e matematico pass ai play-off alla truppa di mister Fava. Tre punti d’oro in ottica salvezza per il Montecavolo che supera all’inglese il Daino Santa Croce arrestando a 25 gare la serie utile dei cittadini; decisive le reti del difensore Costa e del regista Rondanini. Secco poker esterno del San Prospero Correggio sul Masone: apre Berselli, raddoppio di Nicoletti su azione personale, penalty dello stesso Berselli e shoot a giro di Casarini.

Harakiri nella semifinale play-off di Seconda categoria dell’Atletico Bibbiano Canossa che perde in casa (1-2) contro il Novellara, nonostante il vantaggio siglato Lumetti. Gli ospiti impattano con Nigrelli ed evitano i supplementari all’ultimo istante col tiro-cross di Magnanini. Il team della Bassa si guadagna la finale sul campo del Carpineti che ieri ha regolato (2-1) il Santos 1948 al termine di 120’ tiratissimi. Sbloccano gli ospiti al 5’ con Tawiah, ma i biancazzurri impattano col neo-entrato Guidetti che poi sigla anche negli extra time. Il nulla di fatto fra Roteglia e Fellegara sorride ai locali che si guadagnano la finalissima con l’Ubersetto. Pesante blitz dello Sporting Cavriago nell’andata dei play-out col Puianello steso a 5’ dal gong dall’incornata di capitan Manvilli e allo scadere da Biagini.

Nell’ultimo turno di Terza categoria non sa più vincere la Reggio Calcio che cade a Vetto. Match-winner il puntero di casa Marchesini con un euro-gol al sette, mentre i biancorossi non approfittano del ko del Rapid Viadana per riprendersi l’argento. Domenica prossima spazio al primo turno dei play-off: Reggio Calcio-S.Ilario, Fosdondo-Cavriago e Plaza Montecchio-Cadelbosco. Vola in semifinale il Rapid Viadana grazie all’argento della regular season.

Federico Prati