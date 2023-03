Sammartinese, sarai regina per una notte?

Oggi quattro gare tra i dilettanti (tutti in campo alle ore 15). Bis di anticipi nel girone B di Promozione, con una doppia sfida sull’asse Reggio-Modena. Il BaisoSecchia (39) gioca in casa ma trasloca al sintetico "Zanti" di San Michele dei Mucchietti, e se la vedrà col Pgs Smile (18). Il Baiso ha più del doppio dei punti dei penultimi della classe, e con un successo si porterebbe momentaneamente al 2° posto in solitaria, scavalcando in un colpo solo Vianese (anch’essa a 39) e Montecchio (41). I "canarini" non potranno contare sul centrocampista classe ’98 Ghirelli, squalificato. Dirige l’incontro Davide Graziani di Bologna. Il fanalino di coda Casalgrande (9) sarà impegnato sempre su un sintetico, quello di Fiorano. I modenesi (27) sono a caccia di punti importanti in chiave salvezza: sono a +3 sulla zona playout e con un successo la allontanerebbero, in attesa delle gare di oggi, ancor di più. Il Casalgrande vive una situazione di classifica proibitiva (la penultima dista 9 punti e la zona playout è 13 punti sopra), ma due domeniche fa ha battuto il più quotato Vezzano. Rossoblù senza lo squalificato Pellesi, difensore che domani compirà 28 anni. Arbitro del match: Andrea Rossetti di Parma.

Anche la Prima categoria raddoppia: nel girone C gli Original Celtic Bhoys (32) ospiteranno a Pieve Modolena il Montecavolo (25). I matildici sono la prima squadra coinvolta nei playout, e sono tallonati dal Boca Barco (19). Sfida importante, dunque, in questa ottica, con gli Original che sono a +7 sulla zona calda, e a -6 dai playoff. Montecavolo privi di Costa (difensore del 2001), fermato dal giudice sportivo. Dirige la contesa Madid Borsetto di Parma.

Nel girone D gara d’alta quota: il Ravarino (41) ospita i neroverdi della Sammartinese (44). Una vittoria reggiana significherebbe primo posto per una notte, al pari del Maranello (47). Arbitra Giuseppe Di Lauro di Piacenza.

Giuseppe Marotta