Sammartinese, tonfo casalingo

CASTELNUOVO

1

BIBBIANOSAN POLO

2

CASTELNUOVO: Menozzi, Stanzani, Gilioli, Guglielmetti, Schenetti, Pedroni, Bellei Ponzi (45’st Cantaroni), Reggiani (32’st Fosu), Carbone, Di Guglielmo, Nadini (33’st Copertino). A disp.: Braglia, Armaroli, Marzillo, Rebecchi, Pederzoli. All.: Consoli

BIBBIANOSAN POLO: Carpi, Rota, Ravanetti, Bassissi (18’st Riccardi), Erriso, Macca, Finocchio, Benassi, Messori, Cilloni (37’st Mascena), Rozzi. A disp.: Vergalli, Adorni, Fabiani, Rossi, Carlini, Trivieri). All Tedeschi.

Arbitro: Sartoni di Lugo di Romagna

Reti: Cilloni (B) al 41’pt, Nadini (C) al 5’st Rozzi (B) al 45’st. Note: ammoniti Schenetti, Bellei, Di Guglielmo, Consoli e Rota.

Naviga fortissimo il BibbianoSan Polo, che centra la settima vittoria in otto gare e rimane in testa al girone B di Promozione con ben 21 punti: insegue e non molla la Vianese (18 punti, come la neopromossa United Carpi). Il vantaggio è frutto di un bella azione corale finalizzata da Cilloni. Nadini, nella ripresa, pareggia di testa. Proprio al 90’ la grandissima gioia per mister Tedeschi: Rozzi, tu per tu con Menozzi, non sbaglia e spinge in vetta i suoi. Proteste modenesi per un possibile fallo in precedenza a metà campo.