San Martino punta su Fabio Cervi

Valzer di allenatori in casa V.B. San Martino maschile: dopo il saluto di Francesco Baraldi alla panchina della Serie B targata Ama, ecco arrivare al suo posto Fabio Cervi, dalla serie C della stessa società che d’ora in poi sarà guidata da Andrea Gianserra. Per Cervi, che come secondo avrà Nicolò Bassoli, è un debutto assoluto tra i cadetti, esordio sabato in casa contro Forlì.

"Sì, prima volta in serie B, categoria con gioco più veloce e richieste tattiche impegnative con cui non vedo l’ora di confrontarmi - spiega Cervi -. Il gruppo in questi mesi ha lavorato tanto e ottenuto bei risultati alternati a prestazioni sottotono, specie in casa. Primo obiettivo è ritrovare la grinta di un gruppo rimasto sempre compatto, composto da veterani e da giovani con buon potenziale".

Gianserra esordì da tecnico 30 anni fa proprio a San Martino, passando poi per Campagnola, Cavriago e Vigili. Ora torna per dirigere la squadra di C, targata anch’essa Ama. "Torno dove ho mosso i primi passi. Dopo un anno di lontananza dal campo per motivi familiari, si sono creati i presupposti per ripartire".