San Martino sfida il Rubicone La Fos Wimore a Collecchio

Riprendono i campionati di volley nazionali e dunque in campo torna solo la Serie B maschile e femminile.

Serie B. Tra i maschi, l’Ama San Martino gioca tra le mura amiche oggi alle 17 contro la Sab Group Rubicone, settima a 17 punti, avanti agli All Blacks di una sola posizione e di un sol punto. Il Rubicone è una squadra molto impegnativa, tenace nel muro-difesa e con attaccanti importanti – dice coach Francesco Baraldi - prima di Natale hanno incassato alcune sconfitte, ma oggi non mi fido. Noi in queste due settimane ci siamo impegnati molto tra allenamenti e amichevoli, ora sta solo alla squadra trovare le giuste motivazioni agonistiche". Intanto la formazione femminile dell’Ama San Martino festeggia la vittoria nel torneo giovanile under 14 Baby Volley di Imola.

La Tirabassi & Vezzali, settima con 16 punti e a centro classifica, osserva il suo turno di riposo.

Serie B2. Tutte in campo le reggiane, in gare impegnative: oggi alle 19 a Collecchio la Fos Wimore CVR (punti 15) affronta la Galaxy Inzani (17). In trasferta è anche l’Arbor Interclays (20) che alle 21 gioca a San Giovanni in Persiceto contro la Calanca (8). Infine la Giusto Spirito Rubierese (16) gioca domani alle 18 contro la Conad Alseno (14).

Dal prossimo week end tornano in campo anche i campionati regionali, in particolare la Serie C e la Serie D.

c.l.