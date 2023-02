San Prospero, il primato solitario svanisce in 3’

di Federico Prati

Primato solitario svanito in 3’ per il San Prospero Correggio. I biancazzurri affiancano sulla vetta del girone C di Prima il Guastalla, sconfitto nell’anticipo di Luzzara, subendo una doppia rimonta da parte della Virtus Libertas trascinata da Zinani e Campo. Per i locali doppio vantaggio nel primo tempo siglato da Nicoletti e Ascari. Botta e risposta nell’altro big-match fra Quattro Castella e Daino Santa Croce: al 20’ su cross di Ferrante, sbuca l’inzuccata di Kessabi, ma dopo soli 5’ arriva il penalty di Sica a sigillare il pari. Una tripletta del bomber Matteo Ligabue, al rientro dopo un lungo stop per noie muscolari, mette le ali al Boca Barco che si aggiudica il derby col Celtic Cavriago, rilanciandosi nella corsa salvezza. Per i gialloblù in buca anche Lusetti, per gli ospiti accorcia Rispoli. Rinviata per lutto la sfida Original Celtic Bhoys-Reggiolo coi biancoverdi che piangono Vito Madonia. Un double su rigore del neo-acquisto Ben Hassem firma il blitz della Povigliese sul Ghiare e i giallorossi sbarcano in zona play-off. Secco tris esterno ai danni della Sammartinese che china il capo nel big-match con lo United Carpi. Riparte la marcia della FalkGalileo che supera 0-3 la Boiardo Maer grazie a un’autorete, al tocco in mischia di Perera e al lob di Redo. Niente scossa dopo il cambio di allenatore da Lanzafame a Dalia in casa Borzanese, che tracolla in casa 0-5 sotto i colpi del Carpineti, ora risalito in seconda piazza, a segno con Guidetti (2), Tessitori, Tagliani e Zannoni. Terzo pari di fila per lo United Albinea bloccato sull’1-1 contro il Puianello agevolato da un penalty molto generoso imbucato da Ghirelli. I gialloneri avevano sprintato in mischia con Mercati, poi l’assedio alla porta avversaria s’infrange sulla traversa centrata da Gasparini e sul palo di Vezzani. Si risiede in quarta piazza il Santos 1948 che sbanca il Soave, feudo della Virtus Bagnolo, grazie all’incornata di Cecchinelli, pescato da una rimessa lunga di Rinaldi spizzata da Gibertoni. Filotto di 3 hurrà in 7 giorni per l’Atletico Bibbiano Canossa che si aggiudica (3-1) la sfida play-off col Novellara: su cross di Bellocchi spizzata del puntero Lodi, shoot di Simonazzi e sigillo di Giberti, prima che l’ospite Magnanini accorci le distanze. Primo hurrà targato 2023 per la capolista Rubierese che regola (3-1) la Fox Junior Serramazzoni. Una rete a tempo scaduto del centravanti Kerniqi conserva l’argento al Fellegara che si aggiudica il big-match con la Flos Frugi.