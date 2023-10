Sanmichelese-Rubierese. Scontro in vetta alla classifica

Giornata di pallavolo divisa in due tronconi per le formazioni reggiane: terminato nella notte il primo anticipo tra Vaneton Limpia e Piacevolley per la Serie D, girone A, oggi si giocano ben sette gare, una di Serie C e le altre sei di Serie D.

Le altre partite di C e quelle di Serie B sono in programma per domani.

Iniziamo dalla Serie C femminile, girone B, per dire che stasera alle 21 si gioca Sanmichelese-Rubierese, scontro al vertice a quota 6 punti.

In Serie D maschile, tutte le reggiane del girone A giocano stasera: alle 21 alla Moro, Tricolore-Circ. Inzani Parma; alle 21 alla Pertini, la capolista Naytes Vaneton Interclays attende la Pallavolo Parma; alle 21,15, derby a Scandiano tra i locali (8 punti) e il Pieve Volley (7).

Nel girone B, Fides Casinalbo-B.R.V. Almet Luzzara si gioca domani alle 18.

In Serie D femminile, girone A, a Porporano alle 21 scendono in campo Montebello e L’Arena; stesso orario anche per Volley Piacenza-Fortlan Dibi Mentani. La sfida tra la Reggiana Pallavolo Femminile e il Noceto si disputa invece domani alla palestra ex Artigianelli alle 18,45.

Nel girone B, infine, stasera ecco Soliera-Renusi Fabbrico alle 21,30.

Domani è la volta di due derby, al medesimo orario delle 20,30: al PalaCanossa, Everton-Saturno Guastalla; a San Martino in Rio, Ama (4 punti) opposta alla neopromossa Poliespanse Correggio di coach Uber Camurri, a quota cinque e ancora imbattuta.

Tutte le gare sono ad ingresso libero.

