Santini si toglie i sassi dalle scarpe

Il day after della Conad è dolcissimo. Dopo aver visto da vicino lo spettro della retrocessione in Serie A3, con una serie negativa di 9 gare tra gennaio e metà marzo, la formazione giallo-rossa ha ritrovato se stessa proprio nel momento clou della stagione e, nonostante il kappao nell’ultima giornata contro Cuneo, ha confermato il proprio posto in A2 anche per il prossimo anno.

All’amministratore delegato Azzio Santini il compito di raccontare le ultime gesta dei suoi, non senza togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Santini, se tre settimane fa, prima del match con Ravenna, le avessimo detto che la Conad si sarebbe salvata senza playout, ci avrebbe creduto?

"Assolutamente sì, altrimenti non avrei fatto le scelte dolorose che abbiamo dovuto mettere in atto. Le avessimo fatte prima: abbiamo avuto qualche problema nello spogliatoio, ma con la promozione a capo allenatore di Fabio (Fanuli, ndr), che è un tutt’uno col gruppo, e un po’ di mental coaching siamo riusciti a riprenderci e a tagliare il traguardo".

Lo scorso anno un’impresa leggendaria, 11 mesi dopo si è rischiato di retrocedere. Come mai?

"I playoff dello scorso anno, oltre all’indecisione seguita alla vittoria sul prender parte o meno alla Superlega, ci hanno fatto perdere 2 mesi di lavoro nella costruzione della squadra, con buona parte degli atleti già accasati.

Chi poteva è andato via, noi abbiamo scelto di puntare su Diego Cantagalli, che a Cuneo non ha giocato per 3-4 linee di febbre e non è stato certo parente del giocatore della seconda parte dello scorso anno, e da lì ne è derivata l’obbligatorietà di prendere il padre in panchina. Scelte che non hanno pagato".

Eppure fino alla prima di ritorno, vinta con Motta di Livenza, avete avuto alti e bassi ma nessuno avrebbe immaginato il seguito.

"La sconfitta seguente, quella con Lagonegro, ha sicuramente tagliato le gambe. Da lì sono emersi tutti i problemi di cui parlavo prima: sono felice che abbiamo portato a casa il traguardo con la solita linea societaria, che è quella di non stravolgere la squadra in corso d’opera. Quando Maziarz è tornato in Polonia per curare l’infortunio ed il nostro ex allenatore mi chiedeva a gran voce uno straniero, abbiamo scelto di inserire un centrale classe 2000 come Caciagli, che è di Reggio, e non ha certo sfigurato, così come il pari ruolo Volpe, che di anni ne ha addirittura 3 in meno del compagno".

Parliamo di futuro. Ora cosa succederà?.

"Iniziamo subito a lavorare per non perdere i 2 mesi di cui parlavo prima. Certo, dovremo far meglio di quest’anno, altrimenti sarà solo colpa nostra.

Proseguire con Fanuli? Nessuno di noi ha avuto un mezzo dubbio al momento della sua promozione a capo allenatore, staremo a vedere. Di certo Suraci, che nelle ultime gare è stato decisivo nel ruolo di opposto, ha un contratto anche per il prossimo anno".

