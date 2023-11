Santos-Casina, duello al vertice. Terza, la Federazione rinvia il turno odierno

Mercoledì cruciale anche per Seconda categoria, mentre la Federazione ieri sera ha comunicato il rinvio a data da destinarsi delle partite di Terza.

Secondo scontro diretto consecutivo per la capolista Santos 1948 che sale a Casina, mentre la Saxum United prova a ripartire dopo due ko di fila contro il temibile Rapid Viadana, avversario nell’ultimo campionato di Terza categoria. Obiettivo ripartenza per l’Atletico Bibbiano Canossa che dovrà adattarsi al sintetico della Reggio Calcio; grande ex di turno l’attaccante Gallinari, grande protagonista a suon di gol nel salto del ritorno in Seconda per i biancorossi.

Non può distrarsi la Virtus Calerno alle prese con la stracomunale contro il fanalino di coda Fc 70. Tanti ex in campo nella super sfida Roteglia-Cerredolese da cui potrebbe uscire una rivale per la capolista Corlo.

Seconda categoria.

Girone B: Pro Villanova (6)-Levante (10); Mezzani (4)-Gattatico (8); Viarolese (9)-Campeginese (12); Virtus Calerno (11)-Fc 70 (1).

Girone D: Barcaccia (11)-Novellara (6); Gualtierese (10)-Sporting Cavriago (8); Real Casina (12)-Santos 1948 (12); Reggio Calcio (8)-Atletico Bibbiano Canossa (12) ore 15.30; Saxum United (11)-Rapid Viadana (7); United Albinea (8)-San Faustino (9); Virtus Bagnolo (10)-Montecavolo (6).

Girone E: Boiardo Maer (9)-Spezzanese (11); La Veloce Fiumalbo (6)-Borzanese (9); Roteglia (12)-Cerredolese (13); Rubiera (9)-Fellegara (11). Girone F: Virtus Mandrio (15)-Limidi (10).