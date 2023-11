Sara e Sofia bravissime sul Carso

Si è svolta a Sgonico (Trieste) la Carsolina Cross, ultima gara di corsa campestre valida per le convocazioni ai campionati europei che si svolgeranno a Bruxelles dal 10 al 12 dicembre.

Due belle conferme arrivano dalle ragazze reggiane della Corradini: Sara Nestola (nella foto) s’impone nettamente nella categorie Promesse (terza assoluta), correndo i 7 chilometri in 24’46’’, con un vantaggio di 19 secondi sulla seconda.

Per lei si attende solo il "visto federale" per il Belgio, anche perché quest’anno in Italia ha vinto tutte le gare disputate.

Molto bene anche Sofia Ferrari che corre km 4 in 14’28’’ ed è prima allieva, ma agli europei vanno le categorie da junior in su; la gemella Giada ha chiuso al 12° posto. Tra le Promesse maschili, ritirato Giuseppe Gravante, 12° Nicolò Cornali (Atl. Reggio) su Mattia Marazzoli. In attesa delle convocazioni anche Yassin Bouih, assente a Sgonico.

c.l.