Sara Nestola 7ª alla Bo Classic Gara da protagonista con il record

Un bel finale d’anno per l’atletica leggera reggiana, con un 2022 che va considerato più che positivo, viste anche le prestazioni internazionali di Zaynab Dosso e Yassin Bouih.

La gara conclusiva dell’anno è stata la Bo-Classic di Bolzano, una prova su strada di élite assoluta, con una quindicina di ragazze al via e una trentina di maschi.

In campo femminile Reggio era rappresentata da Sara Nestola della Corradini che ha chiuso con un eccellente settimo posto, terza delle italiane: per lei il record personale sulla 5 chilometri su strada in 16’16’’, dopo una gara disputata da protagonista.

Davanti a Sara, Ludovica Cavalli dell’Aeronautica, new entry del gruppo che si allena a Rubiera. Tra i ragazzi, in questo team allenato da Stefano Baldini, quinto Pietro Riva e nono l’islandese Hlynur Andresson. La Fidal, proprio in questi giorni, ha reso noto l’esito del referendum che premia i migliori atleti dell’anno. Zaynab Dosso era in lizza sia come individuale, sia come squadra e con la sua staffetta 4x100, bronzo agli Europei di Germania, ha fatto il pieno di consensi, al termine di un bel duello con un’altra staffetta che ha emozionato, nei giorni scorsi, agli Europei di cross di Torino, ovvero la mista composta da Pietro Arese, Federica Del Buono, Yassin Bouih e Gaia Sabbatini.

Hanno vinto le ragazze jet Dosso, Kaddari, Bongiorni, Pavese e la Hooper, ma Bouih e soci si sono ben comportati.

Da dire che nella classifica a squadre hanno ottenuto punti anche le azzurre del cross Promesse di Torino, ove era presente Sara Nestola.

Ora la Dosso, e molte altre velociste azzurre, saranno in ritiro a Tenerife con la nazionale dal 4 al 25. Premi.

La federazione d’atletica ha anche stilato una classifica di performance con riconoscimenti economici a società: 40ª e primo club della nostra provincia la Self Montanari e Gruzza, davanti ad Atletica Reggio, Atletica Guastalla Reggiolo e Corradini Rubiera.

