Sara Nestola punta al tricolore negli assoluti di mezza maratona

Ancora atletica leggera di alto profilo, visto che a Telese Terme (Bn) si corrono domani i campionati italiani assoluti promesse e juniores di mezza maratona.

Presenti diversi atleti reggiani, in particolare Sara Nestola della Corradini (foto Fidal) che punta a vincere l’ennesimo titolo stagionale under 23: le ragazze partono alle 9, a seguire i maschi.

A Valvasone Arzene, in provincia di Pordenone, si gareggia in quello che è di fatto il campionato italiano cadetto di corsa su strada, presenti due ragazzi della Corradini, Matias Costi e Mirko Masetti, che bene hanno fatto ai recenti campionati in pista. Ad Alessandria è prevista una gara di marcia a livello nazionale, con lo junior Cristian Serra della Self e con la cadetta Arianna Dal Maso della Corradini.

E per finire, gare anche a Modena, con il trofeo delle province che vede 30 reggiani al via: tra gli altri Viola Canovi della Corradini sugli 80 metri piani e Luca Bonini della Self nel salto in lungo.