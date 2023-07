Sara Nestola sta studiando da campionessa "Il segreto? Non dire mai “non ce la faccio”"

di Claudio Lavaggi

Sara Nestola, la 22enne mezzofondista reggiana della Corradini Rubiera, ha le idee chiare.

Per qualcuno il titolo di vicecampione d’Europa dei 10.000 metri in pista, colto nel week end in Finlandia, potrebbe essere un punto d’arrivo, per Sara è solo un punto di partenza. Ma di punti di partenza, quest’anno, l’esile ragazza allenata da Stefano Baldini (43 chili di nervi e muscoli) ne ha avuti tantissimi.

Da febbraio a maggio ha vinto quattro titoli italiani under 23 tra indoor, campestre, 10.000 e 5.000 in pista, ai quali aggiungere il debutto nella nazionale assoluta sui 10.000 in Francia il 3 giugno e il titolo europeo di cross a squadre under 23.

"La mia stagione non è finita – dice Sara appena rientrata dalla Finlandia – sabato gareggio su strada a Massa e la settimana dopo agli assoluti sui 5000 a Molfetta.

In settembre i tricolori della 10 chilometri su strada e in ottobre la gara di mezza maratona valida per il titolo italiano".

Ma non ci dica che ha rinunciato alle Universiadi in Cina…

"Ho dovuto, con Stefano abbiamo deciso di non mettere troppa carne al fuoco e dopo Molfetta di concentrarci sulla strada". Okay, ora siamo più tranquilli. Torniamo alla gara finlandese?

"Sinceramente credo di aver dato il massimo e non ho rimpianti. Certo, la start list mi dava favorita per una medaglia, ma da leggere un tempo sulla carta e riproporlo in pista, con le varie condizioni, le avversarie, le emozioni è tutt’altra cosa".

Lei ha marcato strettissima la britannica Goodall, sino alla volata a due finale ed ha perso di un solo secondo. Si aspettava una gara così?

"Sì e no, durante la fase di riscaldamento ha guardato in faccia la Goodall e la tedesca Heckel, le uniche ad avere un accredito migliore del mio. E mi sono detta, voi due non vi mollerò mai". E così è stato.

"Beh, la tedesca ha avuto problemi e l’abbiamo pure doppiata. L’inglese, stando sempre davanti, ha confermato il suo valore. Alla fine ci siamo scambiati complimenti reciproci: lei sempre davanti a tirare, io attaccata a un metro".

In corsa abbiamo visto un volto sereno, quasi disteso.

"Sì, questo è stato importantissimo. Mi sono messa in gioco, tranquilla e concentrata, facendo valere anche un po’ di esperienza che ho accumulato gara dopo gara".

E alla fine?

"Credo di aver finito le lacrime e così anche i miei genitori Katia e Giovanni che mi hanno seguito in Finlandia. E da casa faceva il tifo mia sorella Giulia, così ho condiviso gioia e lacrime con loro".

E i suoi compagni di squadra? "Meravigliosi, a fine gara, avevo ancora le scarpe da corsa, il pettorale e la bandiera al collo, ci stavano aspettando per festeggiarci".

Chiudiamo con il suo tecnico? "Beh, Stefano è perfetto, abbiamo grande sintonia e non è un fatto scontato.

Io da parte mia ho tolto dal vocabolario la parola "non ce la faccio", ma lui è molto abile a capire il tipo di allenamento da impostare e soprattutto ad capire come sta il suo atleta di gambe e testa. Io mi fido ciecamente di lui".