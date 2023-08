"Sarà sul campo che vedrete tutto"

Dovrà proteggere il canestro della Unahotels e segnare quanto è nelle sue potenzialità. Facendo anche da mentore al giovane talento emergente Momo Faye. Nella sua carriera Darion Atkins ha mostrato ottima mentalità e una grande conoscenza del gioco in tutte le sue sfaccettature. Caratteristiche che saranno utilissime a una Reggio che ha una quantità cospicua di talento coniugata a una certa sregolatezza che toccherà a coach Priftis e a giocatori di esperienza, come Smith e lo stesso Atkins, mitigare. L’atleta di Clinton, Maryland, ha siglato con la società biancorossa un accordo biennale con possibilità di uscita bilaterale a giugno 2024.

Atkins, le sue prime impressioni dopo l’arrivo in città?

"Buonissime. Sono molto contento di essere qua. Staff tecnico e management hanno davvero fatto un ottimo lavoro di costruzione della squadra. Il primo approccio coi compagni è stato estremamente positivo, si lavora duro, ma il gruppo è umile e disponibile. Personalmente sto trovando un’ottima intesa col preparatore atletico che, chiaramente, in queste settimane ha un ruolo centrale. I primi passi qui sono decisamente buoni".

Lei conosce già l’ambiente biancorosso, perché ha giocato qui con Trento quando Reggio ha vinto la partita decisiva per la salvezza nel maggio scorso…

"Ricordo bene quel match. Si sentiva il calore della piazza, i tifosi che hanno spinto la squadra per tutta la partita, i volti dei giocatori che volevano assolutamente vincere. Mi è rimasto impresso tutto questo".

Le ragioni per cui ha scelto l’Unahotels?

"A Trento ho disputato una buona annata, con validissimi compagni quali Spagnolo e Flaccadori. Finita la stagione ho ragionato con mia moglie sul futuro, consapevoli che in Italia ci eravamo trovati benissimo. Proprio mentre facevo queste riflessioni è arrivata la proposta della Pallacanestro Reggiana. Mi sono sentito fortemente voluto e desiderato, quindi gli interessi reciproci sono ben presto collimati".

Lei ha giocato in diversi campionati europei. Quali le differenze con quello italiano?

"Da voi c’è più tattica e strategia rispetto ad altre realtà. In più, anno dopo anno, si riduce la distanza tra le squadre di primissima fascia e il resto del lotto. Inoltre si è compattato tantissimo il livello delle squadre, diciamo così, di mezzo".

Il suo giocatore di riferimento?

"Le prospettive e i modelli cambiano nel tempo. Negli ultimi anni penso che Kyle Hines per la sua carriera e la sua mentalità sia stata un’importante figura per me, specie dopo che l’ho conosciuto di persona".

Chi è Darion Atkins fuori dal campo?

"Un padre di famiglia che cerca di passare più tempo possibile con mia moglie e i miei due bambini. Mi piace interagire con loro, specialmente all’inizio della giornata. Un tempo ero un superappassionato di videogame, ma poi mi sono reso conto che mi distraevano troppo: adesso amo leggere, fare lunghe passeggiate e la buona cucina".

Gabriele Gallo