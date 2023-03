Sarà uno stadio granata: si punta a 7.000 tifosi

Continua a gonfie vele la prevendita per il big match di sabato tra Reggiana ed Entella (fischio d’inizio alle 17,30). La partita – che è fuori abbonamento e che è stata ribattezzata come ‘La giornata granata’ – sarà anche l’occasione per devolvere parte dell’incasso ad associazioni benefiche e sensibilizzare tutti su tematiche molto importanti come la prevenzione del tumore al seno (tutti i giocatori indosseranno la maglietta rosa di ‘Senonaltro’).

Ieri i biglietti venduti hanno superato quota 3500 a cui vanno poi aggiunti circa un migliaio di posti già attribuiti agli sponsor. L’obbiettivo sarebbe quello di toccare quota 7000, magari con un’accelerazione nelle ultime ore, complice il meteo favorevole. I biglietti possono essere acquistati attraverso il circuito ‘Vivaticket’, nei punti vendita autorizzati, al ‘Regia Store’ di via Piccard 16B oppure il giorno della partita ai botteghini dello stadio che apriranno a partire dalle 15,30 e andranno avanti fino alle 18,15.