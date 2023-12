Saragozza dà poco spazio ad Andrea Cinciarini. L’ex biancorosso a un passo dalla sua Pesaro

Le strade della Pallacanestro Reggiana e di Andrea Cinciarini sembrano destinate ad incontrarsi ancora.

L’ex capitano biancorosso è infatti ad un passo dal ritorno nel campionato italiano. Il recordman di assist della nostra Serie A sarebbe vicinissimo all’accordo con la Carpegna Prosciutto dove Buscaglia non è soddisfatto del rendimento di McCallum e lo accoglierebbe a braccia aperte. Il play tra l’altro è nativo di Pesaro e già in estate c’era stato un abboccamento che non si era concretizzato e che alla fine lo aveva spinto verso la Liga Acb, con destinazione Saragozza.

Qui ’Cincia’ dopo un buon inizio sta trovando meno spazio (5,8 punti e 2,8 assist in 17 minuti) anche a causa di alcuni cambiamenti di assetto inizialmente non previsti. Se la trattativa sarà finalizzata, la partita da segnare sul calendario è quella del 24 marzo, quando la Unahotels sarà di scena alla ‘Vitrifrigo Arena’.

Nel frattempo è da registrare l’esordio amaro per Max Menetti nella sua nuova esperienza nella Winner League (Serie A israeliana) che ha ripreso l’attività dopo la sospensione iniziale dovuta al conflitto in atto nel Paese. L’Hapoel Eilat è stato sconfitta a domicilio per 91-81 dal Bnei Herzliya di Adrian Banks (in ombra, appena 2 punti) e a nulla sono serviti i 6 punti in 23 minuti di Sacar Anim che ha giocato la sua prima partita ufficiale dopo l’infortunio al tendine d’Achille dello scorso 8 aprile contro Varese, quando vestiva ancora la canotta Unahotels.

Intanto è pronta la nuova iniziativa ‘Abbo Natale’ per gli abbonati della Pallacanestro Reggiana e che riguarda le prossime due gare interne: sabato 16 alle 19,30 con Brescia e sabato 23 alle 21 contro Sassari. Il club offre infatti la possibilità agli abbonati che vogliano acquistare per un amico i biglietti delle due sfide casalinghe contro Brescia e Sassari di ricevere uno sconto del 20% sul prezzo dei tagliandi. La promo è utilizzabile sia per acquisto in loco (stoRE o sede) presentando l’abbonamento, che online su Vivaticket inserendo il codice a barre del proprio abbonamento. In ogni caso i biglietti, sia per il singolo evento che per entrambe le gare, saranno in vendita online sul circuito Vivaticket, presso lo ‘stoRE’ (martedì e venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 oppure il sabato dalle 10 alle 19); nella sede biancorossa dal lunedì al venerdì (dalle 10 alle 13) oppure alla biglietteria del PalaBigi, a partire da un’ora e un quarto prima della palla a due.

Francesco Pioppi