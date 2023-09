Saranno 787 i tifosi al seguito

Saranno 787 i supporters granata che oggi, a partire dalle 16,15, sosterranno la Reggiana sugli spalti del ‘Manuzzi’ di Cesena, lo stadio che lo Spezia sta utilizzando come ‘casa’ in attesa che vengano completati i lavori del ‘Picco’. Un numero come sempre significativo, che sottolinea l’attaccamento degli ultras alla squadra e l’entusiasmo che si sta generando attorno alla squadra di Nesta nonostante non sia ancora arrivata la 1^ vittoria. È bene ricordare che oggi le biglietterie per gli ospiti resteranno chiuse e che la gara sarà trasmessa anche da DAZN e Sky (canale 251). . Quello di oggi tra Spezia e Reggiana è un confronto che - in Serie B - manca da ben 72 anni. L’ultimo in questa categoria infatti è stato giocato e vinto per 3-1 dai liguri nel lontano giugno del 1951.