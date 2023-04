Sasco, che partenza Le ragazze sono prime

Guardando la classifica del campionato femminile di hockey su pista di Serie A, si possono davvero strabuzzare gli occhi. Anche per un calendario abbastanza favorevole, infatti, la Rotellistica Sasco Scandianese è addirittura al comando con 9 punti, alla pari della Decom Roller Matera che probabilmente alla fine vincerà lo scudetto. Le ragazze di Massimo Barbieri, in realtà, hanno giocato una partita in più di Matera e di quel Valdagno che insegue le scandianesi a 6. A 3 punti troviamo il Versilia Hockey Forte, ancora a zero la Symbol Amatori Modena: l’importante in questo campionato è piazzarsi tra le prime quattro per giocarsi la final four e magari seconde per evitare proprio il Matera in semifinale. Giudice Sportivo.

In Serie A2, sanzione di euro 150 a Correggio Hockey, in quanto nella gara contro il Novara un tifoso lanciava una bottiglia di plastica vuota in pista.