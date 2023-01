Sasco, che peccato per gli Under 11

L’hockey su pista è uno sport dove si gioca cinque contro cinque e alla fine… o vince una squadra toscana, o una veneta. Battute a parte, il primo torneo internazionale Futura Hockey Camp Cup organizzato dalla Rotellistica Scandianese nei due impianti di zona bocciodromo, su cinque categorie ha visto prevalere tre formazioni della provincia di Vicenza e due toscane. Le società iscritte erano tredici, con i migliori vivai d’Italia: Roller Bassano, Valdagno, Grosseto, Rotellistica Sasco, Novara, Correggio, Lodi, Trissino, Pordenone, Forte dei Marmi, Pumas Viareggio, Sporting Viareggio, Monza e l’Aura, rappresentativa regionale francese di ragazze delle regioni di Auvergne e Rhône-Alpes. Hanno giocato una gara dietro l’altra, sino ad arrivare alle finalissime dell’ultimo giorno. Premesso che alcune formazioni erano miste maschi e femmine, ecco le squadre che hanno disputato la finale per il primo e secondo posto, con il relativo risultato. Under 11: primo Valdagno che ha battuto 7 a 6 la Rotellistica Sasco Scandiano; under 13, primo il Roller Bassano che in finale ha sconfitto il Trissino 7 a 0; under 15, vittoria al Forte dei Marmi che ha sconfitto il Trissino 4 a 2; under 17, primo l’SPV Viareggio, vittorioso sul Lodi per 14 a 5. Tra le ragazze, ha vinto il Trissino, battendo in finale la Rotellistica Sasco Scandianese per 8 a 1.

Nella foto Bertolani un gruppo di atleti scandianesi