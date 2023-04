Sasco e Bdl: due gare fondamentali

Si giocano oggi due gare complicate per i colori reggiani: nel campionato di Serie A femminile, la Sasco Rotellistica Scandianese gioca alle 17 al PalaRegnani contro le campionesse d’italia del Valdagno, mentre nel campionato di A2 la Bdl Minimotor Correggio è di scena alle 18 al Dorando Pietri contro il Modena, capolista ex aequo. Entrambe le gare sono ad ingresso libero.

Correggio. Con il Seregno alle costole, la squadra di Farinola attende l’Amatori Modena nel derby che vede favoriti gli ospiti, tra le migliori formazioni del campionato. Modena ha la miglior difesa (in porta gioca l’ex Luca Moncalieri), Correggio la peggiore, anche se all’andata vinsero Tudela e compagni. Correggio al completo, con i portieri Federico Pedroni e Salines, gli esterni Caroli, Tudela, Casari, Cunegatti, Righi, Scarpa, Manuele Pedroni e Francesca Maniero.

Scandiano. Le giallonere di Barbieri non si presentano al meglio, con Alice Montoni in tribuna per problemi ai legamenti e con Sophia Ferrarini recuperata all’ultimo dopo un attacco virale. La Sasco potrà fare però qualche esperimento, perché con il successo ottenuto a Modena sarà sicuramente alla final four e probabilmente da seconda o da terza. Scandiano contro il Valdagno non ha mai vinto, ma affrontandolo da capolista (sia pure con due gare in più giocate) ha il morale alle stelle.