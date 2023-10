Sasco, hurrà sofferto. Scandiano travolta

È scattato il campionato femminile di Serie A di hockey pista, con al via le due formazioni scandianesi. Partita più complicata del previsto, quella della Rotellistica Sasco contro il Forte dei Marmi. Finisce 3 a 2 per le ragazze di Barbieri sotto all’intervallo 0 a 1. Poi pareggio di Yacanto, 2 a 1 di Berti e dopo il 2 a 2 toscano, il gol di Gallotta con gli ultimi otto minuti di vera sofferenza. Prevedibile la sconfitta del Roller Scandiano alla prima gara della sua storia, dopo aver prelevato quasi in blocco il Modena: vince il Valdagno 12 a 2, per le ragazze di Vaccari, doppietta di Messora. Nella Coppa Italia di A2, il Roller Scandiano perde in casa dal Seregno per 5 a 3, al termine di una gara con troppi errori. I ragazzi di Cupisti vanno sotto 0 a 2 e poi non riescono più a rientrare in partita. In gol Nicolò Busani, Cinquini e Barbieri, in ombra i portieri. Nella Coppa Italia di Serie B, la Rotellistica Sasco Scandianese sconfigge l’Amatori Modena per 6 a 3, soffrendo sino a metà primo tempo quando si trovava sotto 0 a 2. Poi la bella rimonta sino al 5 a 2 e la vittoria finale firmata da Vivi (3 gol), Giardina (2) e Consiglio. Bravo il portiere Rinaldi.