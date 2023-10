Sasco, tegola Marquez

Brutta tegola sul capo della Rotellistica Sasco Scandianese che questa estate, dopo aver confermato Mavi Gimeno, si era assicurata le prestazioni delle argentine Milagros Yacanto e Carla Marquez (foto). Proprio quest’ultima, nella prima gara ufficiale di Champions League disputata in Germania in cui aveva pure segnato, ha subito un infortunio che è parso grave da subito. In pratica un’avversaria le è caduta (involontariamente) sul ginocchio sinistro e diagnosi e prognosi sono pesantissime. Sei settimane almeno senza calzare i pattini per una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio che per guarire deve passare dall’utilizzo di una ginocchiera, terapie, e ripresa con cyclette ma solo dai primi di novembre. Il che significa saltare il ritorno del preliminare di Champions con le tedesche il 21 (c’è da ribaltare il 2 a 5 dell’andata), due o tre partite di campionato tra cui il derby il 19 novembre, oltre a quasi tutto il girone della Coppa Italia per un totale di circa due mesi d’assenza. Intanto, al debutto stagionale nel girone di Coppa Italia, la Rotellistica Sasco mista ha perso 2 a 4 in casa dal Pico Mirandola, con doppietta di Andrea Consiglio.

c.l.