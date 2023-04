Sassari non perde in casa dal 2 gennaio

di Francesco Pioppi

Una squadra ben allenata, con rotazioni lunghe e tanto talento. La salvezza della Pallacanestro Reggiana passerà inevitabilmente (anche) da Sassari ed è quindi automatico rivolgere lo sguardo alla squadra di coach Bucchi che domani, alle 17,30 (arbitri: Begnis, Martolini, Bartolomeo) riceverà i biancorossi. Dopo le difficoltà dei primi mesi i sardi sono diventati una sorta di macchina da canestri che li ha portati ad essere il secondo miglior attacco della Serie A (84,8 punti di media) dietro solo a Varese (91) e a trovare quella continuità che li sta eleggendo come quarta-quinta forza del campionato. Un cammino di risalita che, ironia della sorte, è iniziato proprio nella gara di andata contro Reggio, quando il Banco arrivò in Emilia con un bilancio disastroso (4 vinte e 9 perse) ma poi travolse l’Unahotels 99 a 74 e iniziò un decollo che li portò a vincere 10 partite consecutive e comunque 12 delle ultime 15.

Le tre battute d’arresto sono arrivate tutte ‘recentemente’ (a Verona il 2 aprile, a Brindisi il 16 e a Bologna il 23) ma sempre in trasferta. Per trovare una sconfitta di Gerald Robinson e compagni davanti al proprio pubblico bisogna infatti andare a ritroso fino al 2 di gennaio, quando a violare il ‘PalaSerradimigni’ fu la Germani Brescia di Della Valle (18 punti) che la spuntò 94 a 92 dopo un tempo supplementare. Basterebbero forse questi dati per fare capire che la Pallacanestro Reggiana si trova di fronte a una montagna tanto impervia quanto alta da scalare, ma a complicare ulteriormente la situazione ci sono altri due fattori. Il primo riguarderà ovviamente la posizione di classifica, perché attualmente la Dinamo è a 32 punti a braccetto con Venezia, ma in pratica le è dietro (quinto posto anziché quarto) in virtù degli scontri diretti. L’obbiettivo della squadra di Bucchi è quello di vincere le ultime due partite (con Reggio e a Milano) sperando che Venezia ne perda almeno una (a Trento e con Treviso) in modo da avere il vantaggio del fattore campo nei playoff. Contemporaneamente però deve stare attenta a non farsi raggiungere da Brindisi (ora a 28 punti, attesa a Brescia e poi in casa con Trieste) che arrivandole pari potrebbe soffiarle il quinto posto (differenza canestri favorevole). Come se questo non bastasse, ci sarà anche un fattore ‘ambientale’ molto rilevante, perché quella contro Reggio sarà l’ultima partita di Giacomo Devecchi davanti ai propri tifosi. Lo storico capitano della Dinamo ha infatti annunciato il ritiro proprio pochi giorni fa ed è pronto ad assumere un ruolo nello staff tecnico-dirigenziale dopo 17 anni spesi con la canotta biancoblu. Ovviamente vorrà congedarsi nel migliore dei modi e anche i compagni le proveranno tutte per regalargli un sorriso. Quello che cercherà di spegnergli la Unahotels, alla disperata ricerca di un ‘miracolo salvezza’.