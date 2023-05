Saturno e Vaneton attese al riscatto

Si gioca ancora nei campionati di pallavolo, con i tornei di Serie C e di Serie D.

Tra l’altro, il maltempo in zona Romagna ha fatto slittare in avanti alcune gare, comunque già messe in calendario.

Serie C. Nei playoff maschili, i Vigili del Fuoco non giocano domani a Riccione, ma rinviano a sabato 27: in ogni caso giocheranno senza più speranze di promozione. Nei playout si disputa stasera: Modena Est – Tricolore Pieve alle 21,15, con Pieve ormai salva e Circolo Inzani – Ama San Martino a Parma alle 21,15, dove è meglio cogliere punti per evitare la terza posizione del girone.

Tra le ragazze, nei play-out, la Jovi deve rinviare i festeggiamenti, in quanto la gara interna prevista per stasera contro Rimini slitta a venerdì 26. E’ comunque salva, avendo vinto tutte le partite dei play-out. Non così la Reggio Revisioni Rubierese che, già retrocessa, domani alle 21 gioca a Castelmaggiore contro il Progresso.

Serie D. Tra i maschi, rinviata Pieve – Crevavolley a mercoledì 24; tra le ragazze nei play-off sono messe male le due reggiane che hanno perso 3 a 0 la gara d’andata in casa.

Stasera alle 21,30 a Marano sul Panaro, Marano-Saturno Guastalla; domani alle 18,30 si gioca Nonantola-Vaneton Fortlan Dibi.

Nei playout si gioca il derby di ritorno tra la PC Marmi San Martino e la RPF, in programma domani alle 18: la RPF ha vinto la gara d’andata 3 a 0 ed è favorita alla salvezza diretta. Chi perderà questo confronto ha un ulteriore turno, se lo vince si salverà, se lo perde retrocederà. Nei play-out di D c’è una sorta di play-off di Prima Divisione, con L’Arena che ha perso la gara d’andata 3 a 2 in casa da Busseto. Se stasera alle 21 a Busseto ribalta il risultato, va al secondo turno, se perde resta in Prima Divisone.

Claudio Lavaggi