Saxum scatenata Ora manca un punto

Dilaga la regina Saxum United che gioca a tennis (6-0) col Fosdondo. La truppa di mister Codeluppi incrementa a 12 punti il margine sulla Reggio Calcio, bloccata in esterna dallo Sporting Tre Croci, e a 4 turni dal gong manca solo un punto per il salto in Seconda. Al 21’ sblocca Fofana su assist di Moretti e poco dopo Francia salta anche il portiere per il bis, quindi Camara triplica e Iacuzio prima del riposo insacca da fuori. Nella ripresa cinquina di Reverberi e sestina di capitan Gangemi. La conclusione dal limite di Marfella salva la Reggio Calcio costretta a rincorrere lo Sporting Tre Croci passato con la punizione di Meglioli. Impresa della Plaza Montecchio che sotto la pioggia esulta (2-1) a Dosolo col Rapid Viadana agguantandolo in terza piazza. Incornata di Casini e gol-vittoria in spaccata di Boni.