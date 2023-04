Saxum straordinaria: è festa promozione

Immensa Saxum United che conquista la Seconda categoria con 3 gare d’anticipo. I cittadini inanellano il 21° hurrà stagionale sbancando all’inglese il "Notari", feudo della Plaza Montecchio, stesa con un gol per tempo: al 30’ sblocca Iacuzio su assist di Francia, poi nella ripresa il folletto Ceesay raccoglie un lancio lungo, salta un avversario e deposita in rete, sigillando una stagione da incorniciare per i suoi. Un rigore a tempo scaduto fa piangere la Reggio Calcio trafitta (1-2) in casa dal Rapid Viadana che affianca i biancorossi in seconda piazza.

Una doppietta di Vasapollo fa volare il Cavriago sempre più vicino ai play-off.