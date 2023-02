Quarto hurrà di fila per la regina Saxum United, ma la Reggio Calcio risponde e resta a -4. Primo tempo complicato per i cittadini, graziati dal S.Ilario che calcia alto un rigore e poi viene impallinato da Panciroli servito da Ceesay. Lo stesso Ceesay nella ripresa piazza una doppietta con spaccata e conclusione sul secondo palo dopo un dribbling, infine Fofana mette il punto esclamativo. Tris casalingo per la Reggio Calcio sull’Invicta Gavasseto freddata dall’euro-gol siglato Bedeschi e dalla punizione di Schillaci. Dagli undici metri Gallinari infila il suo 18° centro stagionale prima che Bigi accorci. In quarta piazza la Plaza Montecchio grazie all’hurrà (3-1) sulla Casalgrandese in un match con 2 rigori sbagliati sui 3 fischiati. Per gli enzani doppietta di Korolchuk e acuto di Degliesposti, gli ospiti riducono col penalty di Ferrari che poi ne sbaglierà un secondo. Blitz del Collagna sul Cadelbosco grazie all’invenzione di Bertucci che vale il primo hurrà nel 2023 per gli appenninici.