Di magie in campo ne fatte tante, soprattutto col suo sinistro. Ma a 53 anni Gianni Scacchetti, ex Modena e volto conosciuto anche alle nostre latitudini, ha aggiunto un’altra tacca alla sua carriera. ’Scacco’, che da fine ottobre allena il club modenese la Fonda Pavullese in Terza, domenica ha debuttato nell’insolita veste di portiere, contribuendo al successo per 4-2 dei suoi sul campo del Levizzano a Castelvetro.

"E’ successo che domenica mattina – racconta il dirigente Matteo Ballocchi – abbiamo saputo che i due portieri Antonelli e Tonarini non sarebbero stati disponibili. Eravamo già contati, con solo 15 giocatori arruolabili e così il mister ha dato la disponibilità a giocare in porta per avere almeno 4 cambi disponibili". Una soluzione che ha dato i suoi frutti". Fra i pali ’Scacco’ si è fatto rispettare, con qualche buona uscita, nel solco del figlio Alessandro, classe 2005 che gioca in porta nell’Under 18 del Sassuolo.