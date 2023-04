Scandiano a caccia del pass per la Serie C unica

E’ il derby delle 18 tra Emil Gas Scandiano (40) e Pallacanestro Correggio (48) ad aprire il terzultimo turno di regular season di C Silver.

I padroni di casa (nella foto Nicolò Galvan), al cospetto della capolista, vanno a caccia dei due punti che mancano loro per ottenere il pass per la Serie C unica 202324, riservata alle prime 4 del torneo: attualmente terzi, gli uomini di Spaggiari hanno 4 lunghezze e il coefficiente canestro favorevole con Santarcangelo, quindi manca proprio l’ultimo sforzo.

Di diverso avviso, ovviamente, gli ospiti, che vogliono confermare il primato con la vittoria numero 25 in 28 match, chiudendo definitivamente il discorso per la vetta, visto che il CVD Casalecchio è distante 6 lunghezza.

Alle 18,30 prova a riprendersi la Rebasket (24), che vuol chiudere una serie negativa che dura da 3 gare nella trasferta col fanalino Grifo Imola (4), reduce da un digiuno che dura da ben 18 match.

I bolognesi, tuttavia, hanno conquistato gli unici sorrisi della stagione davanti al pubblico amico e la squadra di Casoli dovrà fare attenzione a non inciampare, anche per non perdere morale in vista dei prossimi playout.

Alle 20, infine, tocca alla Pallacanestro Novellara (34), che cerca la quinta vittoria consecutiva a Ferrara contro la Scuola Basket (24), anche se il quarto posto sarà molto complicato da raggiungere.

Nelle fila estensi occhio all’ala Trinca (16,5 punti ad allacciata di scarpe).

Promozione. Netta sconfitta in gara 1 del primo turno dei playoff di Promozione per le Aquile Gualtieri, che cadono 93-61 a Fidenza contro i Fulgorati.

Gara subito in salita per gli uomini di Simeone, che vanno all’intervallo lungo sotto di 21 lunghezze, senza poi riuscire mai a riaprire i giochi: inutili i 24 punti di Simonazzi, l’unico a trovare con continuità la via del canestro.