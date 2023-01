Scandiano a caccia del quarto posto

Emil Gas Scandiano (20) a caccia del quarto posto in classifica nel recupero casalingo con la Pallacanestro 4 Torri Ferrara (6). Alle 21 gli uomini di Spaggiari vanno in cerca del terzo successo consecutivo nella sfida non disputata il 10 dicembre a causa delle infiltrazioni di pioggia nel soffitto del PalaRegnani, utile per agganciare il CVD Casalecchio a due sole lunghezze dal podio. Lo stato di forma è tutt’altro che disprezzabile visto che, nelle ultime settimane, sono arrivati il blitz sul campo della Rebasket nell’ultimo di tre derby consecutivi e l’autorevole successo interno di sabato con i bolognesi dell’Omega Basket. Dall’altra parte, una 4 Torri che ha cambiato volto rispetto a un mese fa, quando era ultima e ancora ferma al palo: gli estensi sono reduci da due vittorie di fila, l’ultima nel derby con la Scuola Basket Ferrara e hanno lasciato la coda della graduatoria al Grifo Imola, prossimo avversario proprio di Scandiano. Nelle fila ospiti il pericolo numero uno è capitan Matteo Ghirelli, guardia da 19 punti di media.