Scandiano a caccia della promozione contro Novellara

Emil Gas Scandiano (40) a caccia del pass promozione nel secondo derby consecutivo. La formazione di Spaggiari, ex di turno, gioca alle 18 al PalaMalagoli contro Novellara (34) nel posticipo della penultima giornata e vuole riscattare la sconfitta rimediata sabato scorso in casa con Correggio, che le è valsa il terzo posto in solitaria (ora occupato in coabitazione col Magik Parma): nella nuova C unica finiscono le prime 4 del raggruppamento e Astolfi&C. hanno 2 lunghezze di vantaggio su Santarcangelo, oltre agli scontri diretti favorevoli, per cui in caso di successo sono matematicamente certi del traguardo. Dall’altra parte c’è una Novellara in salute, che si affiderà ad un altro ex di giornata come Doddi per provare a conquistare la vittoria.