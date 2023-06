Scandiano conferma Luca Spaggiari

Luca Spaggiari (nella foto) è stato confermato alla guida della Pallacanestro Scandiano. Il tecnico novellarese, arrivato al PalaRegnani nel novembre del 2021 in luogo del dimissionario Alberto Baroni, ha guidato i bianco-blu all’approdo diretto nella nuova C unica, entrando tra le prime 4 del campionato di Serie C Silver al termine di una stagione al di sopra delle aspettative, valorizzando diversi atleti presenti in roster.

"Spaggio", classe 1974, ha firmato in passato l’accoppiata campionato-coppa con la Bmr Basket 2000, oltre ad aver guidato Novellara, Anzola e Nazareno Carpi e comincerà ad agosto la terza stagione in bianco-blu.